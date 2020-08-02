2020-08-02T12:52:46+03:00
Политика

День ВДВ 2020 в Краснодаре отметили масштабным шествием

Как отпраздновали День ВДВ в Краснодаре 2 августа 2020 [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/vasiliy_krd_23Фото: instagram.com/vasiliy_krd_23
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В Краснодаре десантники устроили шествие в День ВДВ. Утром 2 августа «голубые береты» прошли парадом по проезжей части улицы Красной. Мужчины в тельняшках прошли от кинотеатра «Аврора» по улице Красной до Вечного огня на улице Северной. Там участники шествия возложили цветы.

День ВДВ 2020 в Краснодаре отметили масштабным шествием Видео: instagram.com/vasiliy_krd_23.

Позже видео с парада появилось в Сети. На кадрах видно, как порядка сотни человек шагают по дороге с флагами и скандируют «Ура!» Вместе с военнослужащими идут и их семьи.

Участников шествия сопровождали сотрудники полиции, которые следили за порядком.

Напомним, ранее из-за коронавируса масштабные празднования Дня ВДВ в Краснодаре решили не проводить. Кроме того, по традиции 1 августа отключили все фонтаны в городе – они закрылись на профилактику. А тем временем в Новороссийске военные десантно-штурмового горного соединения показали всю мощь десантной силы и высокое боевое мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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