2020-08-03T11:12:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 августа 2020 года: среди заболевших годовалый малыш

Сообщаем подробности о новых случаях заражения коронавирусе в Краснодарском крае 3 августа 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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Число зараженных увеличилось до 113 человек в суткиЧисло зараженных увеличилось до 113 человек в сутки
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Стали известны подробности о новых случаях заболевания в Краснодарском крае. Напомним, за последние сутки зафиксировали еще 113 зараженных. Ранее в регионе такого количества положительных тестов за 24 часа еще не было.

Среди заболевших двенадцать детей. Восемь - в Краснодаре. Годовалый малыш - в Новороссийске, по одному ребенку – в Сочи, Тбилисском и Северском районах.

Больше всего случаев инфицирования за последние сутки отмечено в Краснодаре – там положительный тест на коронавирус у 40 пациентов. В Сочи 18 инфицированных, в Северском районе - 10.

- По шесть случаев выявлено в Туапсинском и Кавказском районах, по пять – в Тбилисском и Тимашевском районах. Трое заболевших в Армавире, по два – в Геленджике, Новороссийске, Славянском, Отрадненском районах. По одному случаю выявлено в Успенском, Темрюкском, Белореченском, Кущевском, Крымском, Каневском, Ленинградском, Кореновском, Динском, Ейском, Гулькевичском и Апшеронском районах, - сообщили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 8585 человека.

Полностью выздоровели уже 7353 пациента. Умерших 117 человек. В тяжелом состоянии находятся 32 человека.

Напомним, в регионе режим повышенной готовности действует до 21 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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