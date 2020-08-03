2020-08-03T11:40:07+03:00
Общество

За выходные российско-абхазскую границу пересекли около 7 тысяч автомобилей

Граница была закрыта с начала апреля
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Сочинской таможниФото Сочинской таможни
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Около 7 тысяч автомобилей пересекли в обе стороны росийско-абхазскую границу на МАПП "Адлер" в минувшие выходные.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в субботу,1 августа были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, введенные властями республики в начале апреля 2020 года, когда в Абхазии был выявлен первый случай заболевания COVID 19.

КПП на границе открылись в середине дня в субботу и уже за первые 15 минут работы пропускные пункты пересекли около трех сотен машин.

- В период с 1 по 2 августа на таможенном посту МАПП "Адлер" Сочинской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении 6933 транспортных средств, следовавших в обоих направлениях. Среди них – более 6300 легковых автомобилей, 370 грузовиков, 190 автобусов. За два дня в обоих направлениях границу пересекли более 30 тысяч физических лиц,- сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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