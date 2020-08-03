Новой жертвой коронавируса стал 50-летний житель Геленджика
В Краснодарском крае число умерших от коронавируса достигло 117 человек. Сегодня, 3 августа, в оперативном штабе сообщили о смерти еще одного пациента "ковид"-госпиталя в Новороссийске.
- Это 50-летний житель Геленджика. Он заболел еще в начале июля, - сообщили "КП"-Кубань" в оперштабе. - Он жаловался на боль при кашле и повышение температуры тела до 39 градусов. Больного привезли в инфекционку Новороссийска с двухсторонней полисегментарной пневмонией. Анализ на коронавирус показал положительный результат.
Но состояние пациента продолжало ухудшаться и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако у мужчины развилась вскоре полиорганная недостаточность, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Помимо коронавируса пациент страдал от сахарного диабета, что и сыграло фатальную роль в течение болезни.
Напомним, накануне, 2 августа, от коронавируса скончались еще двое пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU