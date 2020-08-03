2020-08-03T12:04:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Новой жертвой коронавируса стал 50-летний житель Геленджика

Мужчина заболел еще в начале июля
Ева МУР@kp_kuban
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У пациента были и хронические диагнозыУ пациента были и хронические диагнозы
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В Краснодарском крае число умерших от коронавируса достигло 117 человек. Сегодня, 3 августа, в оперативном штабе сообщили о смерти еще одного пациента "ковид"-госпиталя в Новороссийске.

- Это 50-летний житель Геленджика. Он заболел еще в начале июля, - сообщили "КП"-Кубань" в оперштабе. - Он жаловался на боль при кашле и повышение температуры тела до 39 градусов. Больного привезли в инфекционку Новороссийска с двухсторонней полисегментарной пневмонией. Анализ на коронавирус показал положительный результат.

Но состояние пациента продолжало ухудшаться и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако у мужчины развилась вскоре полиорганная недостаточность, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Помимо коронавируса пациент страдал от сахарного диабета, что и сыграло фатальную роль в течение болезни.

Напомним, накануне, 2 августа, от коронавируса скончались еще двое пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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