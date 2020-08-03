2020-08-03T14:58:48+03:00
Общество

Сообщения о минировании объектов в Сочи не подтвердились

Проверка этой информации оперативными службами завершена
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Оперативные службы в Сочи проверили ранее поступившую от анонима информацию о том, что ряд крупных городских объектов заминирован.

- Поступившая информация в оперативные службы курорта по минированию нескольких городских объектов, проверена. Она не подтвердилась,- сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на ряд объектов курорта,- в частности, в новый перинатальный центр на улице Пластунской, аэропорт и один из пляжей в центре города поступили сообщения о минировании.

Рядом с роддомом были замечены несколько пожарных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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