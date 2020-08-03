3 Авг. 2020 2020-08-03T15:36:54+03:00

В Сочи пляжи проверяют на безопасность для детей. Фото: Юлия БАРАНОВА

На каждой из 190 пляжных территорий предусмотрена зона отдыха для маленьких курортников

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В Сочи проводят проверки пляжей на безопасность для маленьких туристов. Уже прошли более 120 рейдов. Для детей предусмотрена особая зона на каждом из 190 муниципальных и ведомственных пляжей.

- Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны находиться в воде строго под присмотром взрослых, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города Иван Кирдянов.

В Сочи этим летом происшествий, связанных с гибелью несовершеннолетних в водоемах, не зафиксировано.

Как писала «Комсомолка», в Сочи из-за большого наплыва туристов ужесточили масочный режим. На курорте дезинфицируют пляжное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU