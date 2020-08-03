В Сочи пляжи проверяют на безопасность для детей
В Сочи проводят проверки пляжей на безопасность для маленьких туристов. Уже прошли более 120 рейдов. Для детей предусмотрена особая зона на каждом из 190 муниципальных и ведомственных пляжей.
- Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны находиться в воде строго под присмотром взрослых, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города Иван Кирдянов.
В Сочи этим летом происшествий, связанных с гибелью несовершеннолетних в водоемах, не зафиксировано.
Как писала «Комсомолка», в Сочи из-за большого наплыва туристов ужесточили масочный режим. На курорте дезинфицируют пляжное оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU