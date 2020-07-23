«Вирус не пройдет»: в Сочи из-за большого наплыва туристов ужесточили масочный режим

В Сочи в третьей декаде июля заехали 170 тысяч туристов. Гостей больше, чем во время Зимней Олимпиады и ЧМ по футболу. Пандемия коронавируса при таком наплыве отдыхающих требует усиленного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований

На курорте специальные мониторинговые группы в ежедневном режиме контролируют, как ведется противовирусная обработка сочинских пляжей, отелей и санаториев, объектов общепита. В их составе: сотрудники полиции и казаки, специалисты мэрии и сочинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Краснодарского края.

- В Сочи действует режим повышенной готовности. Для нас очень важно, чтобы туристы и местные жители чувствовали себя комфортно, поэтому в городе уделяется особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности. В первую очередь, это касается соблюдения всех требований Роспотребнадзора на пляжах, в местах размещения и в заведениях общественного питания, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

В числе главных противоэпидемических норм в кафе и ресторанах: расположение столов – не менее полутора метров друг от друга, регулярная обработка поверхностей и соблюдения масочного режима персоналом. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ»

Под пристальным вниманием дезинфекция пляжного инвентаря после каждого отдыхающего, наличие антисептиков на входе, условия для соблюдения социальной дистанции. В числе главных противоэпидемических норм в кафе и ресторанах: расположение столов – не менее полутора метров друг от друга, регулярная обработка поверхностей и соблюдения масочного режима персоналом.

Главный курортный парк «Ривьера» принял с начала лета более 30 тысяч гостей. С 18 июля здесь возобновили работу аттракционы.

- Каждый час аттракционы обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами, все сотрудники работают в масках, при рассадке на качелях и каруселях соблюдается социальная дистанция, - подчеркнула начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

Одновременно усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности в общественном транспорте. Пассажиропоток в 800 автобусах курорта, которые ежедневно выходят на линию, вырос в несколько раз. Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию. Транспортные средства моют внутри и снаружи. Санитарную обработку салонов делают максимально тщательно, вручную: сиденья, поручни и двери протирают специальным раствором. Кроме того, в перерывах между поездками автобусы проветриваются, водителям измеряют температуру.

- Для профилактики жителям и гостям Сочи мы рекомендуем выбирать безналичную оплату проезда и соблюдать в общественном транспорте масочныи режим, - обратил внимание заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Тимур Кушхов.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», в Сочи каждое утро пляжи обрабатывают люди в «коронавирусных» костюмах.