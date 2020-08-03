Губернатор Кубани распорядился проверить законность размещения всех заправок в крае

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:19:14+03:00

Такое решение принято после взрыва заправки в Динском районе 31 июля

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На совещании в краевой администрации губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился проверить законность размещения всех без исключения топливных заправок на территории региона.

Кондратьев обратил особое внимание собравшихся на то, что взорвавшаяся газовая заправка на 26 километре автодороги «Краснодар – Кропоткин находилась на землях сельхозназначения, не имея на то никаких разрешений.

– Где был муниципальный контроль? Ни одного документа нет у этой заправки. В каждом населенном пункте необходимо проинвентаризировать бензо- и газовые заправки, земли под ними. Чтобы не получилось так, заправка не один год работает, но не платит ни налогов, ни аренды, – заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор также особо подчеркнул, что за соблюдением законности при размещении опасных объектов обязаны внимательно следить главы местных поселений.

Как ранее сообщала «Комсомолка», вечером 31 июля, из-за нарушения техники безопасности на газовом комплексе у станицы Васюринской произошел мощный взрыв. В результате происшествия пострадало 6 человек, один из них скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU