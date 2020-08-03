2020-08-03T17:19:14+03:00
Общество

Губернатор Кубани распорядился проверить законность размещения всех заправок в крае

Такое решение принято после взрыва заправки в Динском районе 31 июля
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото администрации ККФото администрации КК
Изменить размер текста:

На совещании в краевой администрации губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился проверить законность размещения всех без исключения топливных заправок на территории региона.

Кондратьев обратил особое внимание собравшихся на то, что взорвавшаяся газовая заправка на 26 километре автодороги «КраснодарКропоткин находилась на землях сельхозназначения, не имея на то никаких разрешений.

– Где был муниципальный контроль? Ни одного документа нет у этой заправки. В каждом населенном пункте необходимо проинвентаризировать бензо- и газовые заправки, земли под ними. Чтобы не получилось так, заправка не один год работает, но не платит ни налогов, ни аренды, – заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор также особо подчеркнул, что за соблюдением законности при размещении опасных объектов обязаны внимательно следить главы местных поселений.

Как ранее сообщала «Комсомолка», вечером 31 июля, из-за нарушения техники безопасности на газовом комплексе у станицы Васюринской произошел мощный взрыв. В результате происшествия пострадало 6 человек, один из них скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае арестован владелец взорвавшейся газовой заправки
На Кубани Фонд микрофинансирования выдал более 1 миллиарда рублей предприятиям МСП
Суд арестовал владельца взорвавшейся на Кубани газовой заправки
В Краснодарском крае сахарную свеклу уберут с площади более 170 тысяч га
Губернатор Кубани распорядился проверить законность размещения всех заправок в крае
Полиция Краснодара задержала серийного вора
Дома у жителя Кубани оперативники обнаружили 700 граммов марихуаны
В Краснодаре до конца 2020 года спроектируют 29 новых объектов дорожной сети
В Сочи пляжи проверяют на безопасность для детей
Двое пьяных взломщиков в Краснодаре ночью пытались проникнуть в детсад
Мобильная приемная губернатора Кубани уже посетила 21 муниципалитет
Сообщения о минировании объектов в Сочи не подтвердились