2020-08-03T10:23:46+03:00
Происшествия

Скончался пострадавший при взрыве газа на АЗС в Динском районе

В больницах остаются еще трое
Ева МУР@kp_kuban
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Последствия взрыва в Динском районеПоследствия взрыва в Динском районе
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Взрыв на АЗС в станице Васюринской Динского района случился в 19:09 31 июля 2020 года. По одной из версий, водитель «Газели» приехал заправляться, но потом забыл не вытащить из бака пистолет и дал по газам.

- В больнице скончался один из четверых пострадавших. Расследование продолжается, - говорит помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Очевидцы сняли на видео момент взрыва, как они утверждают, хлопка было два.

- Когда мы приехали на место ЧП, горела заправка и два автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Огонь тушили 44 человека и 14 единиц техники.

На Кубани около станицы Васюринскои произошел взрыв газовои АЗС Видео: t.me/chp_krd.

По факту взрыва на АЗС в Динском районе 31 июля 2020 Следком Кубани проводит проверку. Подключилась и краевая прокуратура.

За минуту до взрыва на газовой заправке в Динском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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