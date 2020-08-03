Скончался пострадавший при взрыве газа на АЗС в Динском районе

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:23:46+03:00

В больницах остаются еще трое

Изменить размер текста: A A

Взрыв на АЗС в станице Васюринской Динского района случился в 19:09 31 июля 2020 года. По одной из версий, водитель «Газели» приехал заправляться, но потом забыл не вытащить из бака пистолет и дал по газам.

- В больнице скончался один из четверых пострадавших. Расследование продолжается, - говорит помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Очевидцы сняли на видео момент взрыва, как они утверждают, хлопка было два.

- Когда мы приехали на место ЧП, горела заправка и два автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Огонь тушили 44 человека и 14 единиц техники.

На Кубани около станицы Васюринскои произошел взрыв газовои АЗС Видео: t.me/chp_krd.

По факту взрыва на АЗС в Динском районе 31 июля 2020 Следком Кубани проводит проверку. Подключилась и краевая прокуратура.

За минуту до взрыва на газовой заправке в Динском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU