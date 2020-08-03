2020-08-03T18:19:32+03:00
Общество

Суд арестовал владельца взорвавшейся на Кубани газовой заправки

В результате взрыва пострадало 6 человек, один скончался в больнице
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото соцсетиФото соцсети
Изменить размер текста:

В 19.00 часов 31 июля в станице Васюринской загорелся резервуар с газовым топливом, который тут же взорвался.

В результате пострадали шестеро граждан в возрасте от 34 до 45 лет. Шестеро пострадавших были госпитализированы.

Несмотря на все усилия врачей, накануне скончался 45-летний пострадавший. Кроме того, повреждению подверглись сам резервуар и находящиеся неподалёку автомобили.

-Предварительной причиной хлопка с последующим пожаром послужила вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автотранспортных средств либо с искрами,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело в связи с трагедией в станице Васюринской.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ.

Сейчас 54-летний подозреваемый решением суда заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае арестован владелец взорвавшейся газовой заправки
На Кубани Фонд микрофинансирования выдал более 1 миллиарда рублей предприятиям МСП
Суд арестовал владельца взорвавшейся на Кубани газовой заправки
В Краснодарском крае сахарную свеклу уберут с площади более 170 тысяч га
Губернатор Кубани распорядился проверить законность размещения всех заправок в крае
Полиция Краснодара задержала серийного вора
Дома у жителя Кубани оперативники обнаружили 700 граммов марихуаны
В Краснодаре до конца 2020 года спроектируют 29 новых объектов дорожной сети
В Сочи пляжи проверяют на безопасность для детей
Двое пьяных взломщиков в Краснодаре ночью пытались проникнуть в детсад
Мобильная приемная губернатора Кубани уже посетила 21 муниципалитет
Сообщения о минировании объектов в Сочи не подтвердились