Суд арестовал владельца взорвавшейся на Кубани газовой заправки
В 19.00 часов 31 июля в станице Васюринской загорелся резервуар с газовым топливом, который тут же взорвался.
В результате пострадали шестеро граждан в возрасте от 34 до 45 лет. Шестеро пострадавших были госпитализированы.
Несмотря на все усилия врачей, накануне скончался 45-летний пострадавший. Кроме того, повреждению подверглись сам резервуар и находящиеся неподалёку автомобили.
-Предварительной причиной хлопка с последующим пожаром послужила вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автотранспортных средств либо с искрами,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.
Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело в связи с трагедией в станице Васюринской.
Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ.
Сейчас 54-летний подозреваемый решением суда заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU