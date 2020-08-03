Суд арестовал владельца взорвавшейся на Кубани газовой заправки

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:19:32+03:00

В результате взрыва пострадало 6 человек, один скончался в больнице

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В 19.00 часов 31 июля в станице Васюринской загорелся резервуар с газовым топливом, который тут же взорвался.

В результате пострадали шестеро граждан в возрасте от 34 до 45 лет. Шестеро пострадавших были госпитализированы.

Несмотря на все усилия врачей, накануне скончался 45-летний пострадавший. Кроме того, повреждению подверглись сам резервуар и находящиеся неподалёку автомобили.

-Предварительной причиной хлопка с последующим пожаром послужила вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автотранспортных средств либо с искрами,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело в связи с трагедией в станице Васюринской.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ.

Сейчас 54-летний подозреваемый решением суда заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU