Министр здравоохранения России оценил работу инфекционной больницы в Сочи

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:55:47+03:00

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко проинспектировал работу Инфекционной больницы номер 2 в Сочи. Он рассказал, что работа системы здравоохранения в городе особенна актуальна во время «высокого» сезона, когда курорт посещают сотни тысяч туристов. Среди пациентов инфекционной больницы, как местные жители, так и отдыхающие.

– Сегодня здесь установлен компьютерный томограф для проведения диагностики. Мы инспектируем, в том числе, объемы производимых тестирований на коронавирус в лабораториях. Проверяем достаточность количества лекарственных препаратов, в том числе противовирусных, и реанимационной защиты, – сообщил глава ведомства.

По словам Михаила Мурашко, больница обеспечена всем необходимым для лечения пациентов. Имеется достаточное количество свободных коек. Министр дал высокую оценку работе больницы и отметил, что важно наладить систему передачи сведений о пациентах в регионы их места жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU