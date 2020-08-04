В Сочи на пляже туристам угрожает колючее бревно
Оно плавает у приморских территорий Хосты [видео]
В Сочи на пляже туристам угрожает колючее бревно. Фото: архив КП
Изменить размер текста:
В Сочи на пляже в Хостинском районе замечено очень колючее бревно. На приморской территории оно может представлять опасность для купающихся.
Похоже, бревно вынесла в акваторию река Хоста, устье которой находится по соседству с муниципальными и ведомственными пляжами района.
- Кусок ствола дерева с торчащими сучьями видно издалека, купаемся аккуратно, стараемся не подплывать к нему близко, - говорят отдыхающие.
В Сочи в море плавает бревно.Юлия БАРАНОВА
Как сообщалось ранее, в Сочи пляжи проверяют на безопасность для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU