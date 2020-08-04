4 Авг. 2020 2020-08-04T11:53:19+03:00

В Сочи на пляже туристам угрожает колючее бревно. Фото: архив КП

Оно плавает у приморских территорий Хосты [видео]

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В Сочи на пляже в Хостинском районе замечено очень колючее бревно. На приморской территории оно может представлять опасность для купающихся.

Похоже, бревно вынесла в акваторию река Хоста, устье которой находится по соседству с муниципальными и ведомственными пляжами района.

- Кусок ствола дерева с торчащими сучьями видно издалека, купаемся аккуратно, стараемся не подплывать к нему близко, - говорят отдыхающие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/794232" frameborder="0"></iframe> В Сочи в море плавает бревно.Юлия БАРАНОВА

Как сообщалось ранее, в Сочи пляжи проверяют на безопасность для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU