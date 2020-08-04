Мэр Горячего Ключа сообщил о смерти своего заместителя от коронавируса

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:55:35+03:00

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Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин сообщил о смерти своего заместителя Николая Батманова. Вице-мэр скончался в краевой инфекционной больнице, где лечился от коронавирусной инфекции.

- Николай Дмитриевич проходил лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нет слов, чтобы выразить боль этой утраты. Николай Дмитриевич был умным, добрым человеком, профессионалом своего дела, всегда мог подставить плечо. Не верится, что его больше нет с нами, - сообщил Александр Кильганкин.

Николаю Батманову было 54 года.

Напомним, что по последним данным, коронавирус на Кубани унес жизни 119 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU