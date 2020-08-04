Мэр Горячего Ключа сообщил о смерти своего заместителя от коронавируса
Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин сообщил о смерти своего заместителя Николая Батманова. Вице-мэр скончался в краевой инфекционной больнице, где лечился от коронавирусной инфекции.
- Николай Дмитриевич проходил лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нет слов, чтобы выразить боль этой утраты. Николай Дмитриевич был умным, добрым человеком, профессионалом своего дела, всегда мог подставить плечо. Не верится, что его больше нет с нами, - сообщил Александр Кильганкин.
Николаю Батманову было 54 года.
Напомним, что по последним данным, коронавирус на Кубани унес жизни 119 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU