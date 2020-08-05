2020-08-05T07:42:01+03:00
Общество

В Сочи усилят контроль соблюдения режима повышенной готовности

Число мониторинговых групп будет увеличено
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи усилят контроль соблюдения режима повышенной готовностиВ Сочи усилят контроль соблюдения режима повышенной готовностиФото: Юлия БАРАНОВА
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В Сочи глава города Алексей Копайгородский поручил усилить контроль на курорте за соблюдением всех требований режима повышенной готовности с 5 августа. Напомним, что на курорте сегодня пиковая загрузка: около 210 тысяч туристов и более 530 местных жителей. В связи с рекордным числом гостей наблюдается прирост заболевших коронавирусом.

- Наша главная задача - не допустить взрывного роста и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию без усиления ограничительных мер и возвращения карантинного режима. В этой связи, поручаю с 5 августа усилить по всем направлениям и отраслям контроль и исполнение требований режима повышенной готовности, - сообщил мэр.

В Сочи будет увеличено число мониторинговых групп. Они контролируют соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах и транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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