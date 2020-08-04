«Туристов больше, чем местных»: в Сочи число гостей почти в полтора раза превысило население города

Август по традиции считается самым пиковым месяцем курортного сезона. Туристы торопятся заскочить в последний вагон уходящего лета. Потому Сочи переполнен: на пляжах столпотворение, в море «борщ» из тел, а на горных курортах Красной Поляны очереди в сотни человек.

На горных курортах Красной Поляны очереди в сотни человек.Фото: Юлия БАРАНОВА

Всего с начала летнего курортного сезона Сочи принял 680 тысяч организованных туристов. Относительно числа местных жителей – это почти в полтора раза больше. По данным городскогоотдела статистики, на 1 января 2020 года население города составляет 530 390 человек. Сегодня в Сочи проводят каникулы у моря 210 тысяч гостей.

По прогнозу специалистов департамента курортов и туризма администрации Сочи, в августе загрузка предприятий курортной сферы составит не менее 98%, что соответствует показателю прошлого года.

- Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в официальных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта гостей. Используются данные с автомобильного поста Магри, железнодорожных вокзалов, аэропорта, а также статистика потребления электроэнергии, продуктов питания, данные по объёмам вывоза ТБО и другие показатели, которые помогают нам оценивать количество людей, присутствующих в городе, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

С начала лета помимо организованных туристов Сочи посетили еще более 200 тысяч человек.Фото: Юлия БАРАНОВА

С начала лета помимо организованных туристов Сочи посетили еще более 200 тысяч человек. В основном это жители Краснодарского края, которые приезжают в город на однодневные экскурсии. Кроме того, это хозяева недвижимости в Сочи и те, кто отправляется из Красной Поляны в многодневные турпоходы в горы.

Местные власти призывают туристов придерживаться правил безопасного отдыха – соблюдать социальную дистанцию на улице, использовать маски во время посещения торговых центров, магазинов, музеев, а также поездок в общественном транспорте – автобусах, электричках, такси.

- Соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной отрасли. В частности, перед заселением в санатории гости предъявляют справку о чистом эпидокружении, а персонал здравниц – сдает тесты на отсутствие COVID-19, - обратили внимание в пресс-службе мэрии Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Сочи из-за большого наплыва туристов ужесточили масочный режим.