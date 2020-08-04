2020-08-04T14:53:37+03:00
Общество

«Туристов больше, чем местных»: в Сочи число гостей почти в полтора раза превысило население города

За два летних месяца курорт принял 680 тысяч организованных отдыхающих
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи число гостей почти в полтора раза превысило население города.В Сочи число гостей почти в полтора раза превысило население города.Фото: Юлия БАРАНОВА
Изменить размер текста:

Август по традиции считается самым пиковым месяцем курортного сезона. Туристы торопятся заскочить в последний вагон уходящего лета. Потому Сочи переполнен: на пляжах столпотворение, в море «борщ» из тел, а на горных курортах Красной Поляны очереди в сотни человек.

На горных курортах Красной Поляны очереди в сотни человек. Фото: Юлия БАРАНОВА

На горных курортах Красной Поляны очереди в сотни человек.Фото: Юлия БАРАНОВА

Всего с начала летнего курортного сезона Сочи принял 680 тысяч организованных туристов. Относительно числа местных жителей – это почти в полтора раза больше. По данным городскогоотдела статистики, на 1 января 2020 года население города составляет 530 390 человек. Сегодня в Сочи проводят каникулы у моря 210 тысяч гостей.

По прогнозу специалистов департамента курортов и туризма администрации Сочи, в августе загрузка предприятий курортной сферы составит не менее 98%, что соответствует показателю прошлого года.

- Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в официальных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта гостей. Используются данные с автомобильного поста Магри, железнодорожных вокзалов, аэропорта, а также статистика потребления электроэнергии, продуктов питания, данные по объёмам вывоза ТБО и другие показатели, которые помогают нам оценивать количество людей, присутствующих в городе, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

С начала лета помимо организованных туристов Сочи посетили еще более 200 тысяч человек. Фото: Юлия БАРАНОВА

С начала лета помимо организованных туристов Сочи посетили еще более 200 тысяч человек.Фото: Юлия БАРАНОВА

С начала лета помимо организованных туристов Сочи посетили еще более 200 тысяч человек. В основном это жители Краснодарского края, которые приезжают в город на однодневные экскурсии. Кроме того, это хозяева недвижимости в Сочи и те, кто отправляется из Красной Поляны в многодневные турпоходы в горы.

Местные власти призывают туристов придерживаться правил безопасного отдыха – соблюдать социальную дистанцию на улице, использовать маски во время посещения торговых центров, магазинов, музеев, а также поездок в общественном транспорте – автобусах, электричках, такси.

- Соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной отрасли. В частности, перед заселением в санатории гости предъявляют справку о чистом эпидокружении, а персонал здравниц – сдает тесты на отсутствие COVID-19, - обратили внимание в пресс-службе мэрии Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Сочи из-за большого наплыва туристов ужесточили масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Премьер-министр Адыгеи ушел в отставку
Сочинский университет увеличил количество бюджетных мест
До конца 2022 года будет газифицировано село Горное в Лабинском районе
Краевая комиссия проверяет законность выданных разрешений на строительство в Горячем Ключе
Все в Крым: Пробка на трассе Краснодар – Темрюк растянулась на 12 километров
Военный из Сочи получил срок за нападение на прохожего с ножом
В Сочи Лариса Долина впервые в жизни отдыхает, а не выступает
Мэр Горячего Ключа сообщил о смерти своего заместителя от коронавируса
В Белореченске полицейские помогли доставить в больницу годовалого мальчика с сильным ожогом
В Тимашевске мужчина по пьянке до смерти забил сожительницу
В Краснодаре завершают первый этап строительства нового Яблоновского моста
В Геленджике суд приговорил насильника малолетних  к  22 годам тюрьмы
Оплатить проезд в общественном транспорте Кропоткина теперь можно банковской картой
ВТБ обеспечил прямой обмен платежными документами с ПАО «НГК «Славнефть» с использованием API
В Геленджике снесли аквапарк «Дельфин»
В Краснодаре начали реконструкцию главной канализационной насосной станции
В Туапсинском районе пенсионерке грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество при продаже квартиры
В Ейске задержали грабителей элитного алкоголя
В Краснодар из-за ложного вызова снова эвакуировали Oz mall
В Сочи Музей спортивной славы возобновил работу после ремонта
ККБ №1 в Краснодаре получила большую партию нового оборудования
В Сочи на пляже туристам угрожает колючее бревно