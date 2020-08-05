По-прежнему много: число заболевших  коронавирусом в  Краснодарском крае 5 августа увеличилось на 117 человек

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:49:29+03:00

на 117 человек выросло число заболевших COVID 19 на Кубани. Фото Иван Макеев

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 5 августа 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших COVID 19 в регионе продолжает существенно расти.

По данным краевого оперативного штаба, в Краснодаре за сутки коронавирус обнаружен у 45 человек, в Сочи – у 16. В Славянском районе зафиксировано 10 случаев заболевания, в Армавире – 6, в Геленджике и Туапсинском районе – по 5.

- В Динском районе опасной болезнью заразились 4 человека, в Новокубанском, Выселковском, Кущевском районах – по три. В Новороссийске, Белореченском, Каневском, Тихорецком, Северском районах по два подтвержденных случая. В Крымском, Курганинском, Лабинском, Калининском, Кореновском, Кавказском, Брюховецком районах – по одному,- сообщает региональный Минздрав.

За минувшие сутки в крае заболели 11 детей в возрасте от года до 14 лет,

7567 пациентов,в том числе 104 человека за последние сутки, в крае выздоровели,.

121 пациент с COVID-19 в регионе умер, 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Тем временем, власти Сочи распорядились усилить работу мобильных бригад по проверке соблюдения требований Роспотребнадзора на курорте.

Они контролируют соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах и транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU