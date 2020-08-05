По-прежнему много: число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 5 августа увеличилось на 117 человек
Число заболевших COVID 19 в регионе продолжает существенно расти.
По данным краевого оперативного штаба, в Краснодаре за сутки коронавирус обнаружен у 45 человек, в Сочи – у 16. В Славянском районе зафиксировано 10 случаев заболевания, в Армавире – 6, в Геленджике и Туапсинском районе – по 5.
- В Динском районе опасной болезнью заразились 4 человека, в Новокубанском, Выселковском, Кущевском районах – по три. В Новороссийске, Белореченском, Каневском, Тихорецком, Северском районах по два подтвержденных случая. В Крымском, Курганинском, Лабинском, Калининском, Кореновском, Кавказском, Брюховецком районах – по одному,- сообщает региональный Минздрав.
За минувшие сутки в крае заболели 11 детей в возрасте от года до 14 лет,
7567 пациентов,в том числе 104 человека за последние сутки, в крае выздоровели,.
121 пациент с COVID-19 в регионе умер, 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Тем временем, власти Сочи распорядились усилить работу мобильных бригад по проверке соблюдения требований Роспотребнадзора на курорте.
Они контролируют соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах и транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU