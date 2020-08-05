В Армавире жилец многоэтажки помог вынести из огня соседей
Этот пожар в Армавире произошел утром 2 августа. Пожарным позвонили очевидцы, заметившие черные клубы дыма, который струились из окон квартиры на четвертом этаже дома.
Уж из-за чего начался пожар, неизвестно, однако в дымовой ловушке оказались живущие этажом выше люди. Жильцы стали задыхаться, выбраться из квартиры не могли - ничего не было видно. На помощь им бросился сосед Евгений Щеголев. Пока пожарные были в пути, он, услышав крики и шум, поднялся на пятый этаж, чтобы спасти пожилых людей.
Квартира сгорела до тла. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
- Евгений стал одним из двух смельчаков, которые вызвались помочь. Вместе с другим мужчиной они обмотали лица мокрыми тряпками, чтобы не задохнуться в едком дыму, - рассказывают «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Добровольцы уже добрались до пятого этажа, как к месте ЧП подоспели спасатели.
Пожарные доставили наверх кислородные маски. Началась эвакуация. Евгений помог вывести на улицу пожилую женщину, которая с трудом стояла на ногах. В ЧП, к счастью, никто не пострадал.
- На полную ликвидацию возгорания пожарным понадобилось чуть более 20 минут, - сказали в краевом управлении МЧС. - Выражаем признательность отважным армавирцам и благодарим добровольных помощников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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