«Кинотавр» в Сочи могут перенести из-за коронавируса

Лето в Сочи начиналось с кино вот уже 30 лет подряд. Фото: Анна МАЕВА

Число заболевших в Краснодарском крае продолжает расти. За последние сутки заразились еще 117 человек. Ожидается, что на предстоящем еженедельном заседании оперштаба по коронавирусу могут вернуть штрафы за нахождение без масок в общественных местах. А уж о том, чтобы разрешить проведение массовых мероприятий, и речи пока не идет.

Организаторы кинофестиваля «Кинотавр» не исключают возможность переноса мероприятия в случае ухудшения эпидситуации в Сочи.

Об этом сообщил президент «Кинотавра» Александр Роднянский на пресс-конференции 5 августа. Проведение 31-го кинофестиваля «Кинотавр» планируется в Сочи с 11 по 18 сентября.

В случае, если кинофестиваль все же состоится, ношение масок и перчаток будет обязательным. Если же «добро» не дадут, то мероприятие пройдет позднее. Новая дата пока не называется.

Напомним, обычно «Кинотавр» проходит летом. В этом году из-за пандемии коронавируса организаторам фестиваля пришлось изменить традиции.