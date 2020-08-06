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Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 6 августа

Ожидается, что глава региона расскажет о текущей эпидобстановке в регионе
Мирослава ЧернаяМирославаЧерная
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Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

После того, как в Краснодарском крае число заболевших пошло вверх, власти вернулись к еженедельным заседаниям краевого оперативного штаба. В последнее время в регионе регистрируют больше сотни зараженных каждый день. О нынешней эпидситуации на Кубани расскажет глава региона в четверг, 6 августа.

Напомним, ранее был усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись. Следят специалисты и за тем, как люди носят маски в общественном транспорте и магазинах. Ожидается, что на предстоящем еженедельном заседании оперштаба могут вернуть штрафы за нахождение без защитных средств в местах массового скопления людей.

Что же касается карантина, то вероятность того, что в Краснодарском крае вновь вернут режим и поездки по пропускам, крайне мала.

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