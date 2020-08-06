«Юг Times» доказывает состоятельность сделок с предприятием «Агрокомплекс Кущевский»

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В настоящее время «Юг Times» судится с банкротным предприятием «Агрокомплекс Кущевский». Конкурсный управляющий организации оспаривает сделки с 2015 года с изданием на оказание рекламно-информационных услуг и благотворительную подписку для Совета ветеранов региона.

Но на заседание по рассмотрению заявления против издания суд, не объясняя причин, прессу не пустил. А после слушания появилось определение, что журналистам отказали из-за коронавирусной инфекции, якобы заседание должно пройти в соответствии с санитарными нормами.

- Можно было допустить к слушанию хотя бы одного журналиста, это бы позволило участникам процесса сохранять социальную дистанцию, отметила представитель «Юг Times» Екатерина Феденко.

Адвокат «Юг Times» Людмила Александрова рассказала, что издание предоставило акты выполненных работ, публикации, благодарственные письма от председателя Совета ветеранов, в то время как сторона заявителя не представила доказательств недействительности сделок.

Очередной суд назначен на 12 августа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Брюховецком районе оштрафовали директора банкротного предприятия. Он незаконно препятствовал деятельности конкурсного управляющего и не передавал ему имущество и документы фирмы.