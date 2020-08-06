В Краснодаре 28-летняя девушка выпала с балкона многоэтажки

Фото: "Туподар"

Несчастный случай произошел около трех часов утра 6 августа на улице Сормовской. Девушка выпала с балкона 16 этажа. Она получила травмы несовместимые с жизнью. Очевидцы вызвали на место полицию. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

- По факту гибели 28-летней женщины проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в мае в Музыкальном микрорайоне Краснодара из окна многоэтажки выпала девушка. ЧП случилось на улице Российской. От полученных травм местная жительница скончалась на месте.