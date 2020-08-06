В Староминской ремонтируют районную больницу

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В Староминской центральной районной больнице приступили к ремонту здания. Здесь приведут в порядок педиатрическое и хирургическое отделения.

– В отделениях сейчас капитально ремонтируют кровлю, а в педиатрическом еще заменят окна и двери, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Стоит отметить, что в ближайшее время в больницу поступит мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Он оснащен всем необходимым оборудованием для проведения выездной медицинской диагностики. Такие автомобили до конца года получат еще 17 муниципалитетов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что минздрав Кубани приобрел более 60 единиц новой медицинской аппаратуры. Эта техника будет направлена прежде всего для лечения заболеваний сердца и сосудов, а также в помощь пациентам с болезнями органов дыхания.