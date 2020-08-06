В Новороссийске хирурги удалили кисту 3-месячному малышу

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В отделение детскои хирургии Новороссии ска в экстренном порядке перевели трехмесячного малыша. После диагностики в брюшнои полости младенца медики выявили кисту диаметром пять сантиметров.

- Хирурги убрали кисту от стенок тонкои и толстои кишки лапароскопическим доступом. Энтерокистому была убрана таким методом врачами впервые. Полостная операция была бы травматична для маленького ребенка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в больнице.

Послеоперационныи период протекал благоприятно, швы были сняты на пятые сутки. В настоящее время малыш выписан домои с выздоровлением.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в сочинскую городскую больницу №4 «скорая» привезла мужчину истекающего кровью. У него из живота торчала железяка. Оказалось, что мужчина упал с лестницы прямо на арматуру, торчащую из земли.