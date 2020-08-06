В Краснодаре таможенники задержали более 1,6 тонн санкционных продуктов

Фото Краснодарской таможни

Специалисты проверили склады Краснодарской таможни, в них выявили санкционный товар. Общий вес запрещенных к ввозу в страну продуктов составил 1 670 килограммов.

- В результате таможенного осмотра был установлен факт хранения и реализации сельскохозяйственной продукции из Польши. Выявлено 584,5 килограммов яблок, 704 килограмма вишни, 193 килограмма болгарского перца и 188,5 килограммов сельдерея, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Никаких товаросопроводительных и фитосанитарных документов на продукцию нет. В связи с этим весь товар специалисты изымут и уничтожат на специальных полигонах.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Краснодарская таможня возбудила дело о выводе за границу 292 миллионов рублей. Законодательство нарушил участник внешнеэкономической деятельности. Он заключил импортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Китае. Товары в Россию не были ввезены, деньги также не вернули.