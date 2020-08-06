Жителя Кубани, продавшего бюджетные ноутбуки, обвиняют в мошенничестве

В ближайшее время материалы передадут в суд. Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел в Брюховецком районе. Руководитель одного из учебных заведений заказал 10 дорогих ноутбуков, но в учреждение поставили бюджетные варианты, а разницу в стоимости не вернули.

- Согласно договору 38-летний житель города Пятигорска поставил в учебное заведение десять ноутбуков общей стоимостью около 400 000 рублей, однако оборудование не соответствовало заявленным характеристикам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В связи с этим, директор написал заявление в полицию. За хищение средств в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Бизнесмену грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре застройщик осужден за крупное мошенничество. Он присвоил более 205 миллионов рублей.