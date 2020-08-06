В Сочи у уличного фотографа забрали двух обезьян

Фото: ГУ МВД по краю

В Адлерском районе 31-летний приезжий из Армавира незаконно предлагал прохожим сфотографироваться с обезьянами. Животные сидели у него на руках. Документов на ведение предпринимательской деятельности у мужчины не было.

- Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол по статье «Самоуправство», он должен будет заплатить штраф за нарушение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время обезьян забрали и передали в зоопарк одного из местных санаториев. Животных осмотрели ветеринары, их здоровью ничего не угрожает.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Геленджике пресекли деятельность фотографов с обезьянками и выставки собак в парке аттракционов. В душной палатке, нагретой палящим солнцем, страдали от жары 44 собаки, которые должны ежедневно развлекать отдыхающих на контактной выставке.