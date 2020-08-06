В Анапе пожарные тушили загоревшуюся траву и частный дом

Фото ГУ МЧС по краю

В половине третьего дня 6 августа диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона МЧС в Анапе поступило сообщение о горящей траве и нескольких зданиях в станице Анапской на улице Набережной.

Прибыв на место, пожарные увидели, что пламя охватило частный жилой дом и хозяйственные постройки. Горела и трава на площади более 200 квадратных метров.

. Примерно через полчаса активной работы пожарным удалось локализовать пламя. В 15.25 сотрудникам МЧС удалось полностью справиться с огнем. По имеющимся сведениям, погибших и пострадавших нет. - К тушению пожара привлекаются силы и средства от РСЧС в составе 26 человек, 9 единиц техники и от МЧС России 20 человек, 6 единиц техники,-сообщает ГУ МЧС по краю.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в крае объявлено экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в ближайшие двое суток до 37 градусов.