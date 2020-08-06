На Кубани при пожаре погиб пенсионер

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краю

В Новороссийске в одном из частных домов на улице Серебристой в садовом товариществе "Надежда" вечером, 6 августа, произошел пожар. После того как пожарные потушили пламя, в одной из комнат нашли тело пожилого мужчины.

- Выяснилось, что это 71-летний хозяин дома. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Сейчас назначен ряд экспертиз, на месте продолжает работать следователь. Выясняется точная причина и очаг возгорания.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краю

После того как обстоятельства трагедии будут установлены, правоохранительные органы примут процессуальное решение.

Напомним, в Анапе пожарные тушили загоревшуюся траву и частный дом на площади более 200 квадратных метров. В течение часа пламя удалось потушить.