В Сочи в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист

Фото: ГИБДД Сочи

ДТП случилось около девяти часов вечера в Адлерском районе. По предварительным данным, водитель на «Хендай» выезжал с заправки на главную дорогу и не уступил мотоциклисту.

- «Хендай» столкнулся с мотоциклом «БМВ». Пострадал 17-летний водитель двухколесного транспорта. В момент ДТП несовершеннолетний был в мотошлеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что невнимательность и рассеянность на дороге могут привести к аварии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи в ДТП пострадали два взрослых и ребенок. 40-летний житель Саратовской области вел Volkswagen Passat, но уснул за рулем и вылетел на встречную полосу. Иномарка столкнулась с Honda, которой управлял 42-летний приезжий.