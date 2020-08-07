На Кубани действует экстренное предупреждение по пожароопасности

Фото: 23.mchs.gov.ru

На территории Краснодарского края в четырех муниципальных образованиях введен четвертый класс пожарной опасности. Это касается Туапсе, Новороссийска, Анапы и Горячего Ключа. В МЧС напомнили жителям региона об особой бдительности при соблюдении правил пожарной безопасности.

На территории 43 муниципальных образований действует особый противопожарный режим.

- За последние сутки в регионе было два случая загорания сухой растительности. А в лесном фонде зарегистрирован один пожар, - сообщили «Комсомольской праве» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сотрудники МЧС просят быть осторожными и предупреждают, что палы сухой травы запрещены.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что краевое управление МЧС распространило экстренное предупреждение об аномальной жаре в ближайшие двое суток на Черноморском побережье края. Оно действует до 8 августа.