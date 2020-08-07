В Краснодаре поезд насмерть сбил пенсионера

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Трагедия произошла 6 августа в 23:40. Именно в это время в дежурную часть поступила информация о том, что мужчина погиб под поездом в районе разъезда Витаминкомбината.

- На платформе "Березовый" машинист пассажирского поезда сообщением "Адлер – Нижний Новгород" подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение. Но мужчина не увидел стремительно приближающийся состав. Трагедии избежать не удалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. Погибшим оказался 68-летний житель города Краснодара. В настоящее время проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Ейске молодого парня насмерть сбил грузовой поезд. Следователи выясняют причины трагедии.