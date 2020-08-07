В Сочи полиция проводит проверку видео с подростками, которые устроили прыжки на мемориале Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи подростки превратили мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в тренажер. Они бегали и прыгали рядом с венками, наступали на пламя Вечного Огня, венчающее памятник. Полиция проверяет видео инцидента, которое появилось в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Комсомольской правде»-Кубань» пояснили, что личности подростков установлены.

- Несовершеннолетние установлены, они являются местными жителями. Проводится проверка по данному факту, направленная на установление всех обстоятельств происшедшего, - отметил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщалось ранее, в сочинское село Измайловка по просьбам жителей привезли настоящий танк. Боевую машину установили на сельском мемориале, посвящённом подвигу героев Великой Отечественной войны.