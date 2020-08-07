В Сочи полиция проводит проверку видео с подростками, которые устроили прыжки на мемориале
Фото: Юлия БАРАНОВА
В Сочи подростки превратили мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в тренажер. Они бегали и прыгали рядом с венками, наступали на пламя Вечного Огня, венчающее памятник. Полиция проверяет видео инцидента, которое появилось в соцсетях.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Комсомольской правде»-Кубань» пояснили, что личности подростков установлены.
- Несовершеннолетние установлены, они являются местными жителями. Проводится проверка по данному факту, направленная на установление всех обстоятельств происшедшего, - отметил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщалось ранее, в сочинское село Измайловка по просьбам жителей привезли настоящий танк. Боевую машину установили на сельском мемориале, посвящённом подвигу героев Великой Отечественной войны.