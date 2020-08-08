Капитан был пьян: стали известны подробности крушения прогулочного катера у берегов Анапы

Фото: Южная транспортная прокуратура

Стали известны подробности опрокидывания катера в Черном море у берегов Анапы. Инцидент произошел 27 июля во время морской прогулки. Судно «Касатка-1» опрокинулось в 500 метрах от берега на высоких волнах. На его борту были 10 человек, но по счастливой случайности никто не пострадал.

После крушение было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, началась прокурорская проверка. Выяснилось, что капитан судна был пьян – в его крови обнаружили алкоголь.

– Новороссийской транспортной прокуратурой в отношении судоводителя возбуждено дело об административном правонарушении, – сообщают в Южной транспортной прокуратуре. – Кроме того, в отношении лица, ответственного за эксплуатацию базы-стоянки маломерных судов «Причал № 22 кооператив «Лукоморье», возбуждено дело за нарушение правил выпуска судна в плавание.

Председатель кооператива получил представление об устранении нарушений, а возбуждение уголовного дела признано законным. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.