Екатеринодарскую епархию временно возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл

Митрополит Исидор умер на 80 году жизни Фото: Виталий ТИМКИВ

Отпевание митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора возглавит первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Дионисий. О дате и месте прощания с владыкой пока не сообщается.

- Временное управление Екатеринодарской епархией поручено митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу, - сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Митрополит Исидор умер на 80-м году от осложнений коронавирусной инфекцией.