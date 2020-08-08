Евгений Первышов: Митрополит Исидор внес в развитие Краснодара неоценимый вклад

Митрополит Исидор умер на 80 году Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Мэр Краснодара Евгений Первышов, выражая соболезнования в связи со смертью главы Екатеринодарской епархии, отметил выдающийся вклад митрополита Исидора в развитие кубанской столицы.

- Благодаря ему реконструировались и строились церкви, были запущены социальные и реабилитационные программы, проходили международные и всероссийские православные мероприятия. Это большая утрата для всех нас. Скорбим, - сказал Евгений Первышов.

Митрополит Исидор, в миру Николай Васильевич Кириченко служил в Краснодаре с 1987 года, был почетным жителем краевой столицы.

- Владыка Исидор останется в истории Кубани и ее столицы как духовный лидер, которому удалось за 33 года служения совершить кардинальные перемены в духовной сфере: произошел стремительный рост православного самосознания горожан, значительно усилена социально-культурная роль Русской Православной Церкви в обществе, развернуто беспрецедентное строительство, - говорится в соболезнованиях от имени главы города и председателя гордумы Веры Галушко.

Владыки Исидора не стало 8 августа на 80 году жизни. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.