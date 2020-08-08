Сотрудники стадиона «Фишт» совершили восхождение на одноименную вершину

Фото: минспорта Краснодарского края

Сотрудники стадиона «Фишт» в День физкультурника совершили восхождение на вершину горы Фишт высотой 2867 метров. Возглавил поход директор арены Вениамин Богомолов.

- Цель путешествия – укрепление взаимоотношений в трудовом коллективе, - прокомментировал сайту Минспорта края руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов.

Он также подчеркнул, что при организации мероприятия соблюдаются все требования безопасности. В поход отправились 12 человек, административный состав и представителей технических служб.