С 18 августа из Краснодара в Мурманск отправятся самолеты

Пассажиров просят надевать маски Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

С 18 августа из Краснодара в Мурманск полетят прямые рейсы.

- Прямым рейсом из Мурманска в Краснодар можно будет улететь в четверг и воскресенье, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

А вот из Краснодара в Мурманск самолеты будут отправляться по вторникам и субботам. Перевозчик - авиакомпания «Азимут».

- Лайнеры будут летать из Краснодара в Мурманск с 18 августа до 24 октября, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе международного аэропорта Краснодара. – Кроме того, с 21 августа из столицы Кубани полетят самолеты в Минеральные воды. Они будут отправляться по понедельникам и пятницам в 08:35 до 31 августа. А с 4 сентября до 23 октября – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в это же время.

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