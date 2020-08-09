Новые случаи заболевания коронавирусом в Краснодарском крае: инфицировано 105 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом на 9 августа. COVID-19 диагностировали у 105 человек.

- Самому юному пациенту – два года, самому старшему – 87 лет, - сообщил оперштаб. - Среди инфицированных 57 женщин и 48 мужчин.

В Краснодаре заболело 16 человек. В Сочи – 10. В Кавказском районе - 8. В Новороссийске и Усть-Лабинском районе – 7.

В Динском, Выселковском, Северском районах – 6 заболевших.

В Кущевском районе – 5, в Каневском, Кореновском и Славянском – 4.

Три человека с положительным тестов в Геленджике. Два - в Мостовском, Красноармейском, Калининском, Брюховецком, Крыловском районах.

В остальных районах - по одному.

Таким образом, общее число заболевших уже составило 9278 человек. 8054 человек выздоровело. А вот за последние сутки из больниц выписали 189 пациента. По данным на 9 августа, в Краснодарском крае умер один человек от коронавируса. Это 79-летний митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор. В больницу Владыку привезли 27 июля, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

44 человека сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, два - на ЭКМО.