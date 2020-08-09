В Анапе запретили плавать в море на катамаранах и матрасах

Пляж Анапы в разгар курортного сезона Фото: Михаил ПОПОВ

10-12 августа в Анапе прогнозируют сильный ветер. Поэтому туристам запретили в это время плавать в море на надувных матрасах и на катамаранах.

- В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено, - говорится в экстренном предупреждении Управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы. – Все необходимо быть бдительными и соблюдать правила.

Кроме того, в Анапе 10-12 ожидается пожароопасность 5 класса. Туристов и жителей курорта просят не разжигать костры на своих участках, в лесу и рядом с ним. Также запрещено выжигать мусор и сухостой.

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