Стартовый состав «Краснодара» на матч с «Уфой»: Кабелла и Берг в старте

Игорь Смольников Фото: ФК Краснодар

Стал известен стартовый состав ФК «Краснодар» на матч 1 тура РПЛ против «Уфы». Игра начнется в 17:00 по московскому времени на стадионе «Нефтяник».

В стартовый состав «Краснодара» попал Реми Кабелла, а на острие атак оказался Маркус Берг. В центре обороны сыграют Александр Мартынович и Кайо. На скамейке остался Магомед-Шапи Сулейманов.

Составы команд на матч 1 тура «Уфа» - «Краснодар»

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Безденежных, Голубев, Карп, Агаларов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.

Текстовая трансляция матча Уфа - Краснодар на kp.ru