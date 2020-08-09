Умер начальник полиции Белоглинского района Кубани

Евгений Сивицкий. Фото: bgvesti.ru

Начальник ОМВД России по Белоглинскому району полковник полиции Евгений Сивицкий умер 8 августа. Сообщается, что он скоропостижно скончался после болезни на 46-ом году жизни.

В Белоглинский район на службу начальником местной полиции он пришел год назад. До этого служил в Славянском, Тблисском, Белореченском районах.

По одним данным, Евгений Сивицкий умер от коронавируса, но в полиции района это пока не подтверждают.

В органы внутренних дел Евгений Сивицкий пришел 23 года назад. Начинал службу в угрозыске. В 2016 году ездил в командировку в Дагестан, по результатам которой был награжден медалью «20 лет разгрома международных бандформирований».

У него остались жена и трое детей.

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