Умер начальник полиции Белоглинского района Кубани

Евгений Сивицкий. Фото: bgvesti.ru
Начальник ОМВД России по Белоглинскому району полковник полиции Евгений Сивицкий умер 8 августа. Сообщается, что он скоропостижно скончался после болезни на 46-ом году жизни.
В Белоглинский район на службу начальником местной полиции он пришел год назад. До этого служил в Славянском, Тблисском, Белореченском районах.
По одним данным, Евгений Сивицкий умер от коронавируса, но в полиции района это пока не подтверждают.
В органы внутренних дел Евгений Сивицкий пришел 23 года назад. Начинал службу в угрозыске. В 2016 году ездил в командировку в Дагестан, по результатам которой был награжден медалью «20 лет разгрома международных бандформирований».
У него остались жена и трое детей.
УТРАТА
Умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
В Краснодаре 8 августа умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в миру Кириченко Николай Васильевич.
- На 80-м году жизни отошел ко Господу Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, - говорится в сообщении Кубанской митрополии (продолжение)