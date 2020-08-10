В Сочи водитель врезался в фонарный столб Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи произошла необычная авария. В Сочи водитель легкового автомобиля сбил фонарный столб. Опора уличного освещения упала и перекрыла проезжую часть.

- По предварительным данным, водитель потерял контроль над автомобилем, съехал с проезжей части и врезался в фонарный столб, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Он уточнил, что в ДТП никто не пострадал, так как автомобиль был без пассажиров. По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

Как писала «Комсомолка», в июле в Сочи в аварии пострадали трое детей и двое взрослых. Маленьких пассажиров от серьезных травм уберегли детские удерживающие устройства.