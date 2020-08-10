В Краснодарском крае скончались два пациента с диагнозом COVID 19

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85-летняя жительница Сочи в конце июля почувствовала себя плохо. Состояние пенсионерки ухудшалось день ото дня и женщину положили в городскую больницу. Проведенный тест на COVID 19 показал наличие в организме опасной инфекции.

Через несколько дней пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Однако, все эти усилия к результату не привели. Женщина умерла.

Другой случай произошел в краевом центре. У 45-летнего жителя Красноармейского района была диагностирована двусторонняя пневмония. Мужчину поместили в специализированный стационар в Краснодаре.

Его состояние, тем не менее, продолжало ухудшаться и пациента подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Тем не менее, мужчина скончался.

- За период с начала пандемии в крае скончался 131 пациент с коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.

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