Умер депутат горсовета Горячего Ключа

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Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин в своем Инстаграм сообщил о скоропостижной смерти одного из депутатов местного горсовета Дениса Дуброва.

По словам мэра, депутат, будучи предпринимателем, всегда помогал городу спецтехникой, был очень отзывчив к людям. В составе горсовета 39-летний депутат проработал менее года.

«Всегда шел навстречу, когда это требовалось, меньше чем за год депутатской деятельности наладил взаимодействие с общественностью своего округа, никогда не отказывал в помощи людям,- написал Александр Кильганкин.

О причине смерти Дениса Дуброва мэр не сообщил. По данным источников «КП-Кубань», этой причиной стал оторвавшийся тромб.

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