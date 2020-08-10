В Сочи встретили миллионного туриста. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи встретили символического миллионного туриста с начала лета. Им стала жительница Краснодара Анна Рыжкова, которая приехала на курорт с мужем и двумя детьми.

- Мы можем смело сказать, что на курорте зафиксирована стабильная динамика роста туристического потока. Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, мы ведем учёт всех въезжающих на территорию курорта туристов, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Она уточнила, что сегодня в Сочи находятся более 220 тысяч отдыхающих.

Как сообщалось ранее, в июле Сочи установили рекорд по приему туристов. На курорт в день прилетают до 40 тысяч отдыхающих, что больше, чем в Олимпиаду 2014 года и Чемпионат мира по футболу 2018.