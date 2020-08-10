Пять новых школ построят в Краснодаре в 2021 - 2022 годах

Фото мэрии Краснодара

Пять новых школ и дополнительных учебных корпусов введут в эксплуатацию Краснодаре в 2021 -2022 годах — это три новые большие школы и два корпуса к существующим учебным заведениям.

Речь идет о трех новых больших школах и двух пристройках к уже существующим учебным заведениям.

- Всего в Краснодаре строятся 10 школ на 9925 мест общей площадью 180 тыс. кв. м. На стадии проектных работ — 25 средних школ на 23965 мест,- сообщает мэрия краевого центра.

Весьма обширна и программа строительства зданий образовательных учреждений и в текущем году. В 2020 г. введена в эксплуатацию школа на 1100 мест по ул. Красных Партизан.

Также,после капитального ремонта откроют начальную школу на 200 мест «Перспектива» в Пашковском жилом массиве.

Жополнительно до конца этого года в Краснодаре планируется завершить строительство трех новых больших школ и нового корпуса гимназии № 92 по улице Пионерской.