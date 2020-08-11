Более 40 пассажирских платформ отремонтировано на Черноморском побережье

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С начала этого года на Северо-Кавказской магистрали активно обновлялась пригородная пассажирская инфраструктура. Специалисты отремонтировали более 40 объектов, расположенных на Черноморском побережье.

- За шесть месяцев благоустроены пассажирские платформы на остановочных пунктах Чемитоквадже, Магри, Макопсе, Головинка, Вардане, Солоники, Дедеркой, Лесная, Гизель-Дере, Южный, а также на станциях Чинары и Индюк, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Также представители компании добавили, что для удобства маломобильных пассажиров железнодорожники около 20 платформ оборудовали тактильными наземными указателями.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в прошлом году на территории Краснодарского края был реализован ряд крупных проектов. В их числе - строительство обхода Краснодара, позволившего грузовому транзиту в направлении портов Азово-Черноморского бассейна следовать в объезд краевого центра. Это сокращает сроки доставки и положительно влияет на экологию города.