Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11августа 2020 года: среди заболевших - месячный грудничок

Фото: администрации края.

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки в 28 муниципалитетах зафиксировали 90 новых случаев заражения. Среди заболевших – пятеро детей в возрасте от 1 месяца до 14 лет.

Лидер по числу новых случаев заболевания - Краснодар (+16 инфицированных), далее Сочи – 13 зараженных, затем Кущевский район, где положительный тест выявили у 10 человек. В Кавказском семь заболевших, в Выселковском – пять.

- По четыре заболевших выявлено в Динском и Калининском районах, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края. - По три пациента в Горячем Ключе и Староминском районе.

По два новых случая в Брюховецком, Лабинском, Усть-Лабинском, Абинском, Крымском, Тимашевском районах.

- По одному заразившемуся в Анапе, Геленджике, Каневском, Славянском, Ейском, Тихорецком, Мостовском, Апшеронском, Кореновском, Щербиновском, Павловском, Туапсинском, Гулькевичском районах, - добавляют в оперштабе региона.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 9465 случаев COVID-19. Выписаны из больниц 8158 пациентов, в том числе 62 за последние сутки. За последние 24 часа скончался один человек.

– В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 46 пациентов, еще двое – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.