Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 августа 2020 года увеличилось еще на 90 человек

Фото: администрации края.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 90 человек.

За последние сутки в России выявлено 4945 новых случаев коронавируса. Впервые с 23 апреля заболевших меньше пяти тысяч.

- За сутки в России полностью выздоровели 6494 человека, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае - 62 пациента.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа. Решение о том, вернется ли карантин в Краснодарский край, принимают краевые власти. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что пока причин для беспокойства нет.

Ранее сообщалось, что сентябрь и октябрь на отечественном побережье обещают быть теплыми на фоне слухов о новых ограничениях. И синоптики, и отельеры, и власти края рассчитывают на длинный курортный сезон.