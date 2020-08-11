В 25 многоэтажках Краснодара капитально отремонтировали кровлю

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В Краснодаре обновляют многоквартирные дома: меняют кровлю, ремонтируют лифты, приводят в порядок фасады.

- Капитально отремонтировали кровлю уже в 25 многоквартирных домах Краснодара. В пяти домах обновили фасады. В 80 - отремонтировали 314 лифтов. Еще в одной многоэтажке заменили инженерные коммуникации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Сейчас капитальный ремонт проводят еще в 71 многоквартирном доме краевой столицы. В следующем году в программу капитального ремонты войдут 246 многоквартирных домов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в многоквартирных домах краевого центра меняют лифты по программе капремонта. Уже заменили 250 подъёмников, из них запустили 94. Остальные в настоящее время находятся на проверке. За последний месяц количество замененных лифтов выросло до 314.